Burundi'de toprak kayması: 26 ölü

Doğu Afrika ülkesi Burundi’nin Cibitoke şehrinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Şiddetini arttıran yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Toprak kayması sonucu bazı yollar kullanılamaz hale gelirken evlerin büyük bir kısmı çamur altında kaldı.