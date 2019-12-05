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Burundi'de toprak kayması: 26 ölü

Burundi'de toprak kayması: 26 ölü

Burundi’de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 26 kişi hayatını kaybetti.

 Doğu Afrika ülkesi Burundi’nin Cibitoke şehrinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Şiddetini arttıran yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Toprak kayması sonucu bazı yollar kullanılamaz hale gelirken evlerin büyük bir kısmı çamur altında kaldı.


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