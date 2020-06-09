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  3. Burundi Devlet Başkanı hayatını kaybetti
09 Haziran 2020 Salı 17:53 | Son Güncelleme:

Burundi Devlet Başkanı hayatını kaybetti

Burundi Devlet Başkanı hayatını kaybetti

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Burundi hükümetinden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın cumartesi günü voleybol oynadıktan sonra gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

AA'nın aktardığı habere göre, Cinquantenaire Hastanesi'nde tedavi gören ve pazar günü daha iyi olduğu bildirilen Cumhurbaşkanının dün aniden geçirdiği kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Nkurunziza'nın ailesine ve tüm Burundi halkına başsağlığı dilenen açıklamada, ülkede 7 günlük yas ilan edildiği, bu süre boyunca bayrakların yarıya indirileceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Nkurunziza, 2005'ten bu yana yaptığı cumhurbaşkanlığı görevini 20 Ağustos'ta, mayıs ayında düzenlenen seçimin galibi ve partisinin adayı, yakın arkadaşı General Evarise Ndayishimiye'ye devretmeye hazırlanıyordu.

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