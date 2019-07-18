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  3. Bursalı usta Putin'e göndermişti! Kremlin'den börek açıklaması

Bursalı usta Putin'e göndermişti! Kremlin'den börek açıklaması

Bursalı usta Putin'e göndermişti! Kremlin'den börek açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400’lerin sevkiyatının ardından Bursalı börek ustası Hasan Acar'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e pişirdiği böreği göndermesi ile ilgili bundan memnuniyet duyacaklarını, ancak gönderim sürecine dair bir şey bilmediğini söyledi.

Peskov, Dünyanın en uzun böreğini yapan Bursalı börek ustası Hasan Acar’ın Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına başlaması dolayısıyla Rusya lideri Vladimir Putin'e pişirdiği böreği gönderdiği börekle ilgili konuştu.

Gazetecilerin Acar’ın böreğini bekleyip beklemedikleri yönündeki sorusunu yanıtlayan Peskov “Börekten elbette memnun oluruz. Türk ustalar çok lezzetli börekler yapıyor. Ancak şu aşamada bilgi sahibi değiliz. Kremlin’le kimin bağlantı kurduğunu, kimin bilgi verdiğini, böreğin ne zaman ve nasıl geleceğini bilmiyorum” dedi. 

Sputnik

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