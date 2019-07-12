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Burkina Faso'dan OHAL kararı

Burkina Faso'dan OHAL kararı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da bazı bölgelerde terörle mücadele nedeniyle devam eden kısmi olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının meclis kararıyla 2020'ye uzatıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre hükümet, ülkenin Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun, Center-Est, Sahel, Cascades, Doğu ve Kuzey bölgelerinde devam eden OHAL süresinin uzatılmasına ilişkin tasarıyı meclis genel kuruluna sundu.

Tasarı oy çokluğuyla kabul edilerek OHAL süresi 13 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 12 Ocak 2020'ye kadar uzatıldı.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerde 1 Ocak 2019'dan bu yana OHAL devam ediyor.

Ülke, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Nisan ayından bu yana devam eden terör saldırılarında 100'e yakın kişi hayatını kaybetti.

(AA)

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