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Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 36 kişi ölü

Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 36 kişi ölü

Afrika ülkesi Burkina Faso’nun kuzeyinde bir pazar yeri ile bir köyde düzenlenen silahlı saldırıda 36 kişi öldü.

Burkina Faso hükümeti, Pazartesi günü Sanmatenga bölgesinde bulunan Nagraogo köyündeki bir Pazar yerinde silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, pazar yerinde 32 kişiyi öldüren saldırganların Alamou köyü yakınlarında da 4 kişiyi daha öldürdüğü belirtildi.

Hükümet açıklamasında, “Masum sivillere karşı tekrarlanan bu saldırılar, savunma ve güvenlik güçleri arasında gerçek bir işbirliği gerektirdiğini bir kez daha ortaya koydu” ifadeleri yer aldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Kabore, 2 günlük yas ilan etti.

Daha önce ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde düzenlenen saldırılarda yüzlerce Burkina Fasolu sivil ve askerler hayatını kaybetti.

Burkina Faso’nun kuzeyinde 2016’dan bu yana El Kaide ve DEAŞ’la bağlantılı gruplar eylemler gerçekleştiriyor.

İHA


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