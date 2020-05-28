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  3. Burası Fransa... Polisi görüntüleyene ceza geliyor!
28 Mayıs 2020 Perşembe 01:06 | Son Güncelleme:

Burası Fransa... Polisi görüntüleyene ceza geliyor!

Burası Fransa... Polisi görüntüleyene ceza geliyor!

Fransa'da, görüntüleri sosyal medyada dolaşıma sokularak hem kendilerinin hem de ailelerinin güvenliği tehlikeye atılan polis ve askerleri korumak için kanun tasarısı hazırlandı. Bu kapsamda, polisleri görüntüleyip dolaşıma sokanlar için 1 yıl hapis ve 15 bin avro para cezası öngörüldü.

İnsan hakları ve özgürlük hassasiyetleri adı altında zaman zaman Türkiye’nin güvenlik uygulamalarını eleştiren Fransa’da güvenlik güçlerinin fotoğraflanmasını yasaklamayı öngören bir kanun tasarısı hazırlandı.

2013 yılında Gezi Parkı olaylarını meşrulaştırma çabasına giren Fransa Ulusal Meclis Üyesi Eric Ciotti tarafından hazırlanan tasarıda, güvenlik güçlerini görüntüleyerek sosyal medyada dolaşıma sokanlar için 1 yıl hapis ve 15 bin avro para cezası öngörüldü.

Tasarının, “Sarı Yelekliler tarafından sık sık dolaşıma sokulan polis fotoğraflarının yalnızca söz konusu polisleri değil, ailelerini de tehlikeye attığını” belirten Ulusal Polis Birliğinin çağrısı üzerine hazırlandığı kaydedildi.


Burası Fransa... Polisi görüntüleyene ceza geliyor!
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