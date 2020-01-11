Bunu yapabilen tek kuş türü... Görenler şaşırıp kaldı

Afrika gri papağanlarının sadece zeki değil aynı zamanda da yardımsever oldukları ortaya çıktı. Üstelik bu yardımı herhangi bir karşılık beklemeden yapıyorlar.

Current Biology adlı bilimsel yayında yayımlanan bilimsel çalışmaya göre, Afrika gri papağanları bir başka hemcinsinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlamasını ve yardım etmesini gerektiren testi geçen ilk kuş türü oldu.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarından biri olan Almanya'daki Max Planck Enstitüsü Ornitoloji bölümünden Désirée Brucks, bu testi daha önce sadece bonobo ve orangutanların geçebildiğini vurguladı.

Şempanzeler ve gorillerin bile testi geçemediği belirtildi.

Brucks ve meslektaşı Auguste von Bayern önce hayvanları tek tek eğitti. Her birine bir dizi metal rondela verildi ve araştırmacının şeffaf bölmeye açtığı delikten yem karşılığında bu metal pulları takas edebilecekleri öğretildi.

Bir ay sonra iki papağan birbirinden ayrıldı ve yan yana şeffaf kafeslere konuldu. Papağanlardan birine metal pullar verildi ancak araştırmacıyla arasındaki delik kapatıldı. Diğer papağanla araştırmacı arasındaki delik açık tutuldu ama ona pul verilmedi. İki şeffaf kafes arasındaki delikse açık bırakıldı.

Deney yapılan 8 Afrika gri papağandan 7'si kafesler arasındaki delikten metal pulları birbirine verdi, böylece diğeri yemek alabildi. Eğer kuşlar birbiriyle daha uzun vakit geçirmişse daha fazla pul değiştokuşu oldu ama birlikte az zaman geçirmiş olsalar bile bu eylemi yaptıkları gözlendi.

Pullar karşılığında yemek alan papağanların çok nadiren de olsa kendilerine metal pulu sağlayan hemcinsine yemek verdiği belirtildi.

Ayrıca eğer kafeslerden birinde başka bir papağan yoksa ve iki kafeste de gözlemciye ulaşmak için gereken delikler kapatılmışsa delikten pul geçirmedikleri tespit edildi.

Brucks" Bu test hem zeka hem de yardımseverlik gerektiriyor. Diğer kuşun yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlamaları gerekiyor" dedi.

.Afrika gri papağanlarının gönüllü ve spontane şekilde, bir amaca ulaşmak için tanıdıkları diğer papağanlara kendilerine anlık çıkar sağlamadan yardım ettiğini bulduk.

İki bilim insanı daha önce de mavi başlı ara papağanları üzerinde ayrıca 2015'te de kuzgunlar üzerinde aynı deneyi yapmıştı. İki tür de deneyde birbirine yardım etmedi.

Diğer kuş türleri bu eylemi gerçekleştirmezken Afrika gri papağanlarının birbirine neden yardım ettiği henüz bilinmiyor.

(Independent Türkçe)