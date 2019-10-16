Bulgaristan'ın tek derdi sığınmacılar

Karakaçanov, “Biz, yaptırımlara başvurmadan çözüm aranmasının taraftarıyız, çünkü yaptırımlar ancak her şeyi zorlaştırır. Sonuçta bu en çok bizi etkiliyor, zira sığınmacı akını ilk olarak Bulgaristan ve Yunanistan’a yönelecek” dedi. Bakan, “Ancak soruna barışçıl bir çözüm Türkiye Cumhurbaşkanı’nın tehdit ettiği şeyi dışa çıkarabilir” dedi.