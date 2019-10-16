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  3. Bulgaristan'ın tek derdi sığınmacılar

Bulgaristan'ın tek derdi sığınmacılar

Bulgaristan'ın tek derdi sığınmacılar

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye olası yaptırımlarına karşı olmadıklarını ama yaptırımların durumu kötüleştireceği belirtti.

Karakaçanov, “Biz, yaptırımlara başvurmadan çözüm aranmasının taraftarıyız, çünkü yaptırımlar ancak her şeyi zorlaştırır. Sonuçta bu en çok bizi etkiliyor, zira sığınmacı akını ilk olarak Bulgaristan ve Yunanistan’a yönelecek” dedi. Bakan, “Ancak soruna barışçıl bir çözüm Türkiye Cumhurbaşkanı’nın tehdit ettiği şeyi dışa çıkarabilir” dedi.

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