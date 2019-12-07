'Bulgaristan'ın en zor projesini Türkler yapacak'

Bulgaristan demiryolu ağının en stratejik bölümünü oluşturan 20 kilometrelik hat, Türk şirketlerinin oluşturduğu ortaklık tarafından yapılacak. Sofya’yı Filibe’ye bağlayan demiryolunun 20 kilometrelik Elin Pelin-Vakarel Demiryolu Hattı ihalesini Cengiz İnşaat ve Duygu Mühendislik tarafından kurulan DZZD ‘Cen-Duy Demiryolu Elin Pelin İş Ortaklığı’ kazandı. Bulgaristan’da son 70 yıl içinde yapılacak en zor inşaat projesi olarak kabul edilen hattın ihale bedeli ise 255 milyon euro.

BİRİKİMİNİ KULLANACAK

Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, Bulgaristan’daki en zor projeye imza atacaklarını belirterek, ‘’Türkiye’de hayata geçirdiğimiz projelerle büyük bir deneyime, kaliteli personele ve iş geliştirme kapasitesine sahibiz. Bu birikim dünyanın en zor projelerine talip olmamızı sağladı” dedi.

YENİ İŞLER DE YOLDA

Koyuncu, şöyle devam etti: “Türkiye artık mühendislik, know-how ihraç eder hale geldi. Sıkıntılı bir bölge ve mühendislik açısından da dünyada sayılı firmaların üstesinden gelebileceği bir proje. Ancak biz olumsuzluklardan çekinmiyoruz, aksine heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde yurtdışında başka projeleri de hayata geçireceğiz ve yurtdışında büyüme stratejisini sürdüreceğiz.”

ÜÇTE BİRİ TÜNELDEN OLUŞUYOR

72 ayda tamamlanacak 20 kilometrelik demiryolu hattının 7,68 kilometresini çift tüp, 2 adet tünel yapımı oluşturuyor. NATM (Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu) olarak inşa edilecek yapı tamamlandığında ise Bulgaristan’ın en uzun demiryolu tüneli olacak.

70 YILDIR BÖYLESİ YAPILMADI

Bulgaristan Ulusal Demiryolu Altyapı Şirketi Müdürü Krasimir Papukçiyski, ‘’Sofya-Filibe Demiryolu Hattının Modernizasyonu’’ projesinin en önemli parçasının Elin Pelin – Vakarel bölümü olduğunu söyleyerek, ‘’Bu hat tüm güzergahtaki en ağır bölüm. 70 yıl içinde Bulgaristan’da böyle bir proje hayata geçirilmedi” dedi.

ENKA’DAN SIRBİSTAN’A 112 KM’LİK OTOYOL

Bir diğer Türk şirketi ENKA ise Sırbistan’daki 112 kilometrelik Morova otoyolunun yapımını üstlendi. Projeyle Avrupa’nın en önemli ulaşım koridorlarından olan 10. ve 11’inci koridorları birbirine bağlanacak. ENKA İnşaat İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Tara, “Bugüne kadar sadece Balkanlarda, toplam uzunluğu bin kilometreye varan otoyol projesi gerçekleştirdik. Sırbistan projesi bu projelerin sekizincisi” bilgisini verdi. Proje kapsamında bölgedeki erişilebilirliğin geliştirilmesi ve dijital bir koridor sağlanması için otoyol rotası boyunca uzanan kapsamlı bir telekomünikasyon ağı devreye alınabilecek.