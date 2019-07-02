Bulgaristan'dan gurbetçilere sıkı denetim başladı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana karayoluyla gelmeye başladı. Bulgaristan gelen gurbetçi yoğunluğu nedeniyle bugünden itibaren transit geçiş yapan araç ve sürücülerin kontrolünü Avrupa Trafik Polisi Ağı'nı (TISPOL)devreye soktu. Avrupa trafik polisi kampanyasında hız, emniyet kemeri, bebek ve çocuk koltukları denetlenecek, sürücülere alkol ve uyuşturucu kontrolleri uygulanacak. Trafik yasası dahilinde eski trafik cezaları da sistemden denetlenip, sürücülere sunulacak. Bulgaristan Trafik Polisi İdaresi, ülkeden transit geçen yabancı sürücülerin yeterince mola vererek, dinlenmelerini tavsiye ederken, uzun yolda trafik kazalarının başlıca nedenlerinin yorgunluktan kaynaklandığını hatırlattı.

Bulgaristan otoyollarını kullanacak tüm araçların 'vinyet' adı verilen otoban kullanım ücretini ödemeleri zorunlu olacak. Geçtiğimiz yıllarda sadece sınır kapılarından veya benzin istasyonlarından pul olarak alınabilen vinyetler 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana elektronik olarak alınıyor. Bulgaristan'a gelmeden vinyet almak isteyenler sınır kapılarında yer alan satış makinelerinden veya sınır kapılarındaki nakit ödeme noktalarından da satın alınabiliyor.

Vinyet denetimi otoyollarda yerleştirilmiş 300'e yakın sabit kamera, Bulgaristan Karayolu Ajansı'nın denetim ekipleri, trafik polisi ve sınır kapılarında gümrük memurları tarafından yapılmaktadır.

(DHA)