23 Eylül 2020 Çarşamba 19:33 | Son Güncelleme:
Bulgaristan iki Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti... Ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verildi!
AA
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülkede akredite edilmiş iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki 2 Rus diplomatın "istemeyen kişi" ilan edildiği ve bununla ilgili talimatın Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğine verildiği belirtildi.
AA'nın aktardığı habere göre, açıklamada, diplomatların ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildiği bildirildi.
İki Rus diplomatın, "başka bir ülkeye teslim etmek üzere Bulgaristan ile ilgili devlet sırrı niteliğinde bilgi topladıkları" ileri sürüldü.