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  • Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un koronavirüs testi pozitif çıktı
25 Ekim 2020 Pazar 22:32 | Son Güncelleme:

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un koronavirüs testi pozitif çıktı
AA

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PSR testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Borisov, son günlerde temasta olduğu tüm kişilerin listesini Devlet Sağlık Müfettişliğine bildirdiğini aktarak, "Gerekli kurallara uygun davranırsak hepimizin bu sorunla baş edeceğimize eminim" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, "Şu anda sadece genel bir halsizlik hissediyorum, ancak doktorlar ev ortamında tedavi önerdi" diyen Borisov, evinde karantinada kalacağını duyurdu.

Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov'un PSR testinin cuma günü pozitif çıkması sonrası Başbakan Borisov'un yaptırdığı üç testten ilk ikisi negatif çıkmıştı.

Bu arada Başbakan Borisov'la yakın temasta çalışan Tarın Bakanı Desislava Taneva, Maliye Bakanı Kiril Ananiev, Bölgesel Geliştirme Bakanı Petya Avramova ve Basın Müşaviri Sevdalina Arnaudova’nın tedbir amaçlı gönüllü olarak karantinaya girdikleri açıklandı.

<p>Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir v

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