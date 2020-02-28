Bu silahlar PKK'da ne arıyor

EMRE ÖZTÜRK

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), 2017-2018 yıllarında DEAŞ ile mücadele kapsamında Suriye’deki ortaklarına verdiği 715 milyon dolarlık silahın kaydını tutmadığı ortaya çıktı. Pentagon Genel Müfettişliği’nin yaptığı inceleme sonucu 13 Şubat 2020 tarihli raporunu göre ABD Özel Kuvvetler Birleşik Görev Gücü, eğit-donat fonu kapsamında Suriye ve Irak’taki gruplara verdiği silahlar için bir dağıtım merkezi ya da depolama tesisi kurmadı.

ABD ordusuna yakınlığı ile bilinen Military Times haber sitesinde çıkan makalede ABD’nin Suriye politikasında DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK’nın çok ağır ve özel silahlarla donatılması eleştirildi. Yayın organının kıdemli muhabiri Shawn Snow’un yazısında “Rapora göre ABD’nin 715 milyon dolarlık kayıp silahının çoğu SDG’ye verildi. SDG çatısı altındaki silahlı grupların uluslararası alanda terörist olarak kabul edilen PKK ile olan bağlantıları biliniyor. Türkiye bu konudaki itirazını dile getirmişti” denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE BULUNMAMALI



Derginin yazarlarından ABD 19. Özel Kuvvetler Grubu üyesi Nicholas Guy YPG’nin içindeki özel kuvvetler olarak bilinen YAK üyesi teröristlerin kıyafetleri, donanım, teçhizat ve silahlarını inceledi.

Guy, terör örgütü üyelerinde sadece ABD Özel Kuvvetleri’nde bulunan Eagle Industry silah firması kıyafetleri, ABD Terörle Mücadele Özel Kuvvetler Birlikleri’nin (SOCOM) kullandığı teçhizatlar, Steiner optik nişancı dürbünü ve sustucusu, Crye nişancı teçhizatları ve STANAG şarjörlerinin bulunmasını eleştirerek “Bunlar YPG’nin elinde olmamalıydı” dedi.