Bu şifreyi çözene 14 bin lira ödül!

Birkaç yıl önce keşfedilen 230 yıllık yazı, 20 satırdan oluşuyor. Britanny'de sadece deniz suyunun çekildiği zamanlarda görülebilen yazıda bazıları baş aşağı yazılmış normal Fransız harflerinin yanı sıra, İskandinav tarzı "Ø" harfleri de bulunuyor.

Yazıda tek anlaşılabilen yer Fransız devriminin birkaç yıl öncesine işaret eden 1786 ve 1787 tarihleri.

Bretonca ya da Bask dilinde yazıldığı tahmin edilen yazıda ayrıca bir gemi, bir gemi dümeni ve üzerinde haç işareti olan bir kalp çizimi de var.

'BELKİ DE YAZIYI YAZAN KİŞİ YARI-CAHİLDİ'

Bir teori, bu yazının yakınlardaki bir donanma üssüyle bağlantılı olabileceği yönünde. İki metrelik kayanın yakınlarında 1880'lerde Brest Körfezi'ni korumak için inşa edilen bir kalenin kalıntıları ve hendekler yer alıyor. 1783'e kadar Fransa ve İngiltere savaştaydı.

Bazı uzmanlar yazıyı yazan kişinin yarı-cahil olabileceğini bazı uzmanlar da bu kişi ya da kişilerin duydukları sesleri bu şekilde yazıya geçirmiş olabileceğini söylüyor.

Yerel yetkililer, yazının sırrını çözebilmek için dünya genelinde tarihçilerden ve arkeologlardan yardım istiyor.

BAŞVURULAR KASIMA KADAR

Yetkililer, ilgilenenlerin kasım ayına kadar Plougastel belediyesine başvurabileceğini bu kişilere kayanın fotoğraflarının gönderileceğini ve ödülün, jürinin belirleyeceği en mantıklı açıklamanın sahibine verileceğini belirtiyor.

(BBC Türkçe)