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  3. Bu sabah ateşlediler! Japonya'dan sert açıklama

Bu sabah ateşlediler! Japonya'dan sert açıklama

Bu sabah ateşlediler! Japonya'dan sert açıklama

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Kuzey Kore’nin Japon Denizi’ne 2 balistik füze atışı yaptığını söyledi. Iwaya, Kuzey Kore’nin uluslararası toplum için tehdit oluşturduğunu ettiğini söyledi.

Tokyo’daki Savunma Bakanlığı önünde gazetecilere konuşan Iwaya, füzelerin Kore Yarımadasının doğu tarafından saat 6.44 ve 7.07de fırlatıldığını, her iki füzenin de Japon Denizine düştüğünü belirtti. Iwaya, Kuzey Kore’nin son füze denemelerinin uluslararası toplum için tehdit oluşturduğunu ve Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. Iwaya ayrıca, Kuzey Kore’nin bölgesel durumunun yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

DHA

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