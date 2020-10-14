Bu kez suçüstü yakalandılar! Rumlar AB'yi rüşvetle sattı

AB üyesi Güney Kıbrıs’ta ‘altın pasaport’ diye tabir edilen ‘yatırım karşılığı vatandaşlık’ uygulamasında ortaya çıkan pek çok yolsuzluğun gerisinde en üst düzey Rum yetkililerin olduğu ifşa edildi. Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile Milletvekili Hristakis Giovani’nin yatırım karşılığında Çinli suçlulara ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ yani AB Pasaportu verilmesine aracı olduğunu gösteren gizli görüntüler El Cezire televizyonu tarafından yayınlandı.

“Cyprus Papers” isimli programda El Cezire muhabiri, kendini kara para aklama ve rüşvet suçlarından 7 yıl hapis cezası alan Çinli zengin bir iş adamının temsilcisi olarak göstererek milletvekili Giovani’yle görüşme ayarladı. Giovani, kendi projelerine 20 milyon dolarlık yatırım yapması karşılığında, AB’de rahatça hareket imkanı sağlama sözü verdi.

UYGULAMA İPTAL



Parlamento Başkanı Dimitris Şilluris ise AB’de diğer parlamento başkanlarını tanıdığını belirterek, “Onlardan pasaport alabilmeniz için yardımcı olurum. İsim değiştirmek ve eş üzerinden aklama yöntemiyle çeşitli yöntemler mevcut” dedi. Sabıkası olanlara ülkede yasadışı biçimde Altın Pasaport sağlamanın fiyatı, 5 milyon eurodan başlıyor, sabıkanın niteliğine göre 10-20 milyon euroya kadar çıkıyor. Rum Bakanlar Kurulu, skandalın patlamasının ardından dün vatandaşlık verilme programını 1 Kasım itibarıyla iptal etti.

Şilluris, gizli çekilen görüntülerde de ‘marifetlerini’ anlattı.

MAFYAYA, RÜŞVETÇİYE PASAPORT



Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ‘altın pasaport’ verdiği isimlerin sicili kabarık. İşte o isimlerden bazıları:

MYKOLA ZLOCHEVSKY: Ukraynalı dev Burisma enerji şirketinin sahibi. Ukrayna’da yolsuzluk nedeniyle soruşturuldu. Savcılara soruşturmayı tamamlamaları için 6 milyon dolar teklif etti.

NİKOLAY GORNOVSKİY: Enerji devi Gazprom’un eski patronu. Rusya hükümeti tarafından “makamını kötüye kullanmakla” suçlandı.

ALİ BEGLOV: Rusya Federasyonu vatandaşı. Gasptan hapis yattı.

ZHANG KEQİANG: Çinli işadamı hileli bir hisse senedi anlaşması için hapis yattı.

PHAM NHAT VU: Vietnamlı işadamı bir telekomünikasyon anlaşmasında milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlandı. Şu an hapiste.

GONZALEZ DELLAN: Venezüellalı eski bir bankacı. ABD tarafından Venezüella hükümeti adına yasadışı para işlemleri yapmaktan cezalandırıldı.

OLEF BAKHMATİUK: Zimmete para geçirme ve kara para aklama nedeniyle Ukrayna’da soruşturma altında.

ALEXEİ VE DMİTRY ANANİEV: Rus kardeşler, sahip oldukları bankadan zimmete para geçirmekle suçlandı.

Lİ JİADONG: Çin vatandaşı, ABD’de kara para aklamaktan hapiste.

AB KOMİSYONU İNCELEYECEK



Rumların suçlulara da pasaport sağlandığı haberi, Avrupa Birliği çevrelerini harekete geçirdi. AB Komisyonu’nun Adaletten Sorumlu üyesi Didier Reynders, Rumlar hakkında bir inceleme başlatma üzerinde düşündüklerini, bir yasal düzenlemeye de gidebileceklerini bildirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, “AB değerleri satılık değil” diyerek, konuyu Lüksemburg’daki AB Adalet Divanı’na götürebileceklerinin sinyalini verdi.

ANASTASİADİS’İN ADI DA KARIŞTI



Rum gazetesi Haravgi de programdan yararlanarak vatandaşlık almak için başvuru yapan yabancıların 353’ünün dilekçesinin Bakanlar Kurulu üyelerinin bağlantılı bulunduğu ofisler aracılığıyla yapıldığını duyurmuştu. Gazete, Kıbrıs Yatırım Programı Hizmet Sağlama Kütüğü’nde kayıtlı ofislerden en bilineninin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in bağlantılı olduğu ve piyasada en büyük paya sahip avukatlık ofisi olduğunu yazmıştı. Bu hizmeti veren ofislerle bağlantısı olanlar Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios, Adalet Bakanı Emiliu Yoliti, eski Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis, eski Savunma Bakanı ve Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis ve Enerji Bakanı Nataşa Pilidu olarak sıralandı.