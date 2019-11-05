Bu kasabada evler 1 euro değil bedava
İtalya’da nüfusu azalmış birçok köyü ve kasabayı ‘1 euroya ev’ furyası sarmışken, Sicilya’ya bağlı Cammarata’dan farklı bir adım geldi.
Belediye başkanı Vincenzo Giambrone, kasabadaki evleri bölgeye taşınmak isteyenlere bedava vereceklerini açıkladı. Tarihi kasabadaki evlerin sahibi olmak için yapılması gereken şey ise evleri 5 bin euro’luk tadilattan geçirmek. Ayrıca, zengin ormanlarıyla anılan kasabaya yerleşen genç ve çocuklu çiftlere bin euro da destek verilecek.