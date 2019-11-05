Bu kasabada evler 1 euro değil bedava

Belediye başkanı Vincenzo Giambrone, kasabadaki evleri bölgeye taşınmak isteyenlere bedava vereceklerini açıkladı. Tarihi kasabadaki evlerin sahibi olmak için yapılması gereken şey ise evleri 5 bin euro’luk tadilattan geçirmek. Ayrıca, zengin ormanlarıyla anılan kasabaya yerleşen genç ve çocuklu çiftlere bin euro da destek verilecek.