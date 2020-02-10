Bu balığın ömrü 112 yıl!

Daha çok Kuzey Amerika’da ve Kanada’daki serin sularda yaşayan bu balık türünün yaşının tespiti için bilim adamları titizlikle çalıştı. 3 metrelik balık, göğüs yüzgeçleriyle arkadaki yüzgeçlerini deniz tabanı boyunca ilerlemek için kullanıyor. Böyle bir hareketlilik köpekbalıklarının okyanusun derinliklerinde bile yengeç, karides ve küçük balıkları avlamasını kolaylaştırıyor.