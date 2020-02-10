Bu balığın ömrü 112 yıl!
Balıkların genelde ortalama ne kadar ömrü olduğu pek bilinmiyor ancak yapılan son araştırmalar, Ictiobus cyprinellus isimli balığın 112 yaşına kadar yaşadığını belirledi.
Daha çok Kuzey Amerika’da ve Kanada’daki serin sularda yaşayan bu balık türünün yaşının tespiti için bilim adamları titizlikle çalıştı. 3 metrelik balık, göğüs yüzgeçleriyle arkadaki yüzgeçlerini deniz tabanı boyunca ilerlemek için kullanıyor. Böyle bir hareketlilik köpekbalıklarının okyanusun derinliklerinde bile yengeç, karides ve küçük balıkları avlamasını kolaylaştırıyor.