Bu araştırma endişeleri artırdı! Pandemi çocukları mutsuzlaştırdı

Almanya, Lüksemburg, İsviçre ve Brezilya’da yapılan uluslararası bir araştırma, pandemi nedeniyle çocukların hayatlarından duyduğu memnuniyetin azaldığını ortaya koydu. Araştırmaya yaşı 6 ila 16 arasında değişen 3 binden fazla çocuk katıldı. Mayıs-temmuz arasında yapılan araştırma, online olarak gerçekleştirildi.

BREZİLYA’DA BÜYÜK ETKİ



Araştırmaya göre memnuniyetin en çok azaldığı ülke Brezilya oldu. Almanya’da da çocukların hayatından duyduğu memnuniyette, Lüksemburg ve İsviçre’ye kıyasla daha fazla azalma kaydedildi. Çocuklar, en çok arkadaşlarını ve kendi evleri dışında yaşayan aile üyelerini özlediklerini dile getirdi. Almanya’daki çocukların hayatlarından duyduğu memnuniyetin yüzde 42 azalması araştırmayı yürütenlere göre kaygı verici bir gelişme.

OKUL MEMNUNİYETİ DÜŞTÜ



Almanya’da salgın öncesinde okuldan memnun olan çocukların oranı yüzde 95’ten fazlayken salgınla birlikte yüzde 50’ye düştü. İsviçre’de ise bu oran yüzde 70 olarak belirlendi. Araştırmayı yürütenler, ilkokul çağındaki çocukların yüzde 53’ünün ilkbaharda okulların kapalı olduğu dönemde öğretmenleriyle hiç iletişim kuramamış olmalarını kaygı verici olarak değerlendirdi. İsviçre’de ise bu oranın yüzde 18 olduğu belirtildi.

KIZLAR DAHA AZ MEMNUN



Kızlar, erkek çocuklara kıyasla daha fazla endişe duyduklarını veya kendilerini yalnız hissettiklerini dile getirdi.