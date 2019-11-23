Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Bu adam 286 kez 286 ayrı kadınla evlendi

Bu adam 286 kez 286 ayrı kadınla evlendi

Bu adam 286 kez 286 ayrı kadınla evlendi

Bangladeş'te Zakir Hossain Bapari adlı bir şahıs, yıllardır ülkenin birçok yerinde kadınları dolandırıp 286 kez dini nikahla evlendi.

Bangladeş'te Zakir Hossain Bapari adlı bir şahıs, yıllardır ülkenin birçok yerinde kadınları dolandırıp 286 kez dini nikahla evlendi.

Başkent Dakka'da yakalanan 38 yaşındaki dolandırıcı Zakir Hossain Bapari, yaklaşık 12 yıldır Bangladeş'in birçok yerinde kadınları kendine aşık edip dini nikahla evleniyordu. Olay, geçtiğimiz günlerde Dakka'da bir kadının tecavüze uğradığı ve dolandırıldığı iddiasıyla açtığı dava sonucu ortaya çıktı. Polis harekete geçerek dolandırıcıyı yakalamayı başardı. Yapılan soruşturmada Zakir Hossain Bapari'nin 286 ayrı kadınla evlendiği açıklandı.

Polis, dolandırıcının Londra'daki bir üniversiteden mezun olup öğretmenlik yaptığını söyleyerek kadınları dolandırdığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)


Fahriye Evcen kafaya koydu! Meğer aylardır uğraşıyormuş
Deniz Çakır'dan o teklife sert tepki: Muhtaç değilim!
Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel sitemi!
Hazal Kaya taburcu oldu
<p><strong>-Cüneyt Özdemir ABD´de yaşadığı kabusu anlattı: Hastaneye gittim, 4 ay sonraya randevu ve

Cüneyt Özdemir ABD´de Yaşadığı Kabusu Anlattı #AkşamStory

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Gökbey'in motorunda kullanılacak dişli kutusu da yerli olacak

Kayserili şehit annelerinden Diyarbakır annelerine ziyaret