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  3. Brüksel'de Müslümanlara koronavirüse karşı moral için ezanlar ilk kez minareden okundu

Brüksel'de Müslümanlara koronavirüse karşı moral için ezanlar ilk kez minareden okundu

Brüksel'de Müslümanlara koronavirüse karşı moral için ezanlar ilk kez minareden okundu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Korona virüs salgını nedeniyle minareden ezan okunmasına izin verildi.

Belçika makamları, Korona virüsten dolayı camilerde namaz kılmaya ara verilmesinin ardından ülkede yaşayan Müslümanlara moral vermek için minareden ezan okunmasına izin verdi. Karar sonrası başkent Brüksel’deki camilerde ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu. Bu durum Belçika’da yaşayan Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı.

Öte yandan, Hristiyan nüfusun fazla olduğu Avrupa ülkelerinde ezanın sadece cami içerisinde okunmasına izin veriliyordu.

İHA


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