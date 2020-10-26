26 Ekim 2020 Pazartesi 15:43 | Son Güncelleme:
Brüksel'de koronavirüs nedeniyle ibadethaneler kapatıldı
AA
Belçika'da yeni tip koronavirüs vakalarındaki büyük artış üzerine yeni önlemler alındı. 26 Ekim'den 19 Kasım'a kadar başkent Brüksel'de Camiler, Kiliseler ve tüm ibadethaneler kapalı olaca
Belçika’da yeni tip koronavirüs vakalarındaki büyük artış üzerine, federal hükümetin aldığı önlemlerin yanında bölgesel hükümetler de yeni tedbirler aldı.
Buna göre 26 Ekim'den 19 Kasım’a kadar başkent Brüksel'de Camiler, Kiliseler ve tüm ibadethaneler kapalı olacak. Cenaze törenlerinin en fazla 15 kişinin katılımıyla yapılabileceği duyuruldu.