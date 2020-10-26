Brüksel'de koronavirüs nedeniyle ibadethaneler kapatıldı

Belçika’da yeni tip koronavirüs vakalarındaki büyük artış üzerine, federal hükümetin aldığı önlemlerin yanında bölgesel hükümetler de yeni tedbirler aldı.

Buna göre 26 Ekim'den 19 Kasım’a kadar başkent Brüksel'de Camiler, Kiliseler ve tüm ibadethaneler kapalı olacak. Cenaze törenlerinin en fazla 15 kişinin katılımıyla yapılabileceği duyuruldu.