Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0037
  • 6,7498
  • 248.057
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Brüksel'de bomba ihbarı üzerine 3 alışveriş merkezi boşaltıldı

Brüksel'de bomba ihbarı üzerine 3 alışveriş merkezi boşaltıldı

Brüksel'de bomba ihbarı üzerine 3 alışveriş merkezi boşaltıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, alınan bomba ihbarı üzerine 3 alışveriş merkezi boşaltıldı.

Brüksel bölge emniyeti yetkilisi Olivier Slosse, basına yaptığı açıklamada, isimsiz bir elektronik postayla alışveriş merkezlerine bomba ihbarı yapıldığını, tedbir amacıyla Woluwe, Docks ve Anderlecht alışveriş merkezlerinin boşaltıldığını duyurdu. 

Alışveriş merkezleri etrafında güvenlik çemberi oluşturan polis, patlayıcı tespit edebilen köpeklerle 3 binada arama yapıyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Yumurtanın anne sütünden sonra en kaliteli protein olması ve uzun süreli doygunluk hissi sağlaması r

Sahur Sofrası Menüsü | Çemenli Kıymalı Yumurta Tarifi #MutluKahvaltılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gaziantep'te gelinciklerden görsel şölen

Nafaka düzenlemesi Şeyma Subaşı ve Asena Erkin'i nasıl etkileyecek?