Brown, kendi bahçesinde eskilerini sattı
Ünlü şarkıcı Chris Brown, kişisel eşyalarını evinin bahçesinde satışa çıkardı. Hayranları, ünlü şarkıcının bir eşyasına sahip olabilmek için kilometrelerce yol gitti.
Ünlü rap şarkıcısı Chris Brown, kişisel eşyalarını, ABD’nin Los Angeles şehrindeki San Fernando Vadisi’nde bulunan evinin bahçesinde satışa çıkardı. Brown’ın Instagram ve Twitter sayfalarından yaptığı iki günlük satış etkinliği duyurusu üzerine, yüzlerce hayranı evine akın etti ve ünlü şarkıcının bir eşyasına sahip olabilmek için saatlerce sırada bekledi.