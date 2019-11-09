Brown, kendi bahçesinde eskilerini sattı

Ünlü rap şarkıcısı Chris Brown, kişisel eşyalarını, ABD’nin Los Angeles şehrindeki San Fernando Vadisi’nde bulunan evinin bahçesinde satışa çıkardı. Brown’ın Instagram ve Twitter sayfalarından yaptığı iki günlük satış etkinliği duyurusu üzerine, yüzlerce hayranı evine akın etti ve ünlü şarkıcının bir eşyasına sahip olabilmek için saatlerce sırada bekledi.