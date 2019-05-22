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  3. İngilterenin en büyük ikinci çelik üreticisi British Steel iflasa hazırlanıyor

İngilterenin en büyük ikinci çelik üreticisi British Steel iflasa hazırlanıyor

İngilterenin en büyük ikinci çelik üreticisi British Steel iflasa hazırlanıyor

British Steel’in iflas sürecini başlatmaya hazırlandığı, şirketin üretim tesislerinde çalışan 5 bin kişinin ve tedarik zincirinde çalışan 20 bin kişinin işini kaybedebileceğini bildirdi.

İngiltere’nin ikinci en büyük çelik üreticisi British Steel’in iflasını açıklamaya hazırlandığı, şirkete alıcı bulunamaması durumunda yaklaşık 25 bin kişinin işini kaybedebileceği bildirildi.

İngiliz yayın kurumu BBC, British Steel’in iflas sürecini başlatmaya hazırlandığını, şirketin üretim tesislerinde çalışan 5 bin kişinin ve tedarik zincirinden çalışan 20 bin kişinin işini kaybedebileceğini bildirdi.

Haberde İngiliz hükümeti tarafından belirlenen bir yetkilini şirketin yönetimini ele alacağı, bu süreçte Ernst & Young’ın ise özel yönetici vasfıyla şirkete alıcı bulmak için çalışacağı kaydedildi.

İngiliz basınında Londra’da bulunan Greybull Capital’e bağlı olan çelik üretim şirketi British Stell ile İngiliz hükümeti arasındaki finansman görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta British Steel, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinin olumsuz etkilerinin giderilebilmesi için İngiliz hükümetinden finansman talebinde bulunmuştu.

Şirketin açıklamasında rakam verilmezken, İngiliz basınında şirketin hükümetten yaklaşık 75 milyon sterlin seviyesinde bir destek istediği belirtilmişti.

British Steel’in İngiltere’nin AB’den çıkış kararın aldığı 2016 yılının haziran ayından bu yana artan belirsizlikten ve sterlindeki değer kayıplarından olumsuz yönde etkilendiği biliniyor.

(AA)

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