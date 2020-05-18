Brezilya'da vaka sayısı İtalya ve İspanya'yı geride bıraktı

Brezilya'da corona virüs vaka sayısı İtalya ve İspanya'yı geride bıraktı. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkanlık sarayı önünde destekçileriyle bir araya geldi. Sao Paolo'da da kısıtlamalara karşı binlerce kişi sokağa çıktı.

ABD’nin koronavirüsün yayılmasında merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya’da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 122’ye; toplam vaka sayısı ise 241 bin 80’e ulaştı.

