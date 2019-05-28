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28 Mayıs 2019 Salı 09:43 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 10:56

Brezilya'da uçak düştü! Ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ve 2 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da uçak düştü! Ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ve 2 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da Piper PA-28-180 tipi küçük uçak düştü. Uçakta bulunan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Uçak, Brezilyanın Sergipe eyaletinde bulunan Estânciaşehrinde düştü. Yerel medya, uçakta bulunan ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ile birlikte iki kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Diniz'in, verdiği konser sonrası ailesinin yanına dönmekte olduğu; yapımcısının da Diniz'in uçakta olduğunu teyit ettiği belirtildi.

SON VİDEOSU YAYINLANDI

Yerel medya, ünlü şarkıcının son yolculuğu öncesi kaydettiğini iddia ettikleri bir videoyu da yayınladı. Görüntülerde Diniz'in pilot ve yardımcısı ile beraber poz verdikleri görülüyor.

SEVENLERİ YASTA

Genç şarkıcının hayranları, Diniz’in ölüm haberinin ardından yasa boğuldu. Sosyal medya sitesinden binlerce taziye mesajı paylaşılırken; yerel medya da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza sonrası bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Uçağın düşüş nedeninin tespitine dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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