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  3. Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 357 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 357 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 357 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 357 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 357 artışla 3 bin 670'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 3 bin 503 artarak 52 bin 995'e yükseldi.

AA'nın aktardığı habere göre, nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.


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