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  3. Brezilya'da rehine krizi! Keskin nişancıyla vurup öldürdüler

Brezilya'da rehine krizi! Keskin nişancıyla vurup öldürdüler

Brezilya'da rehine krizi! Keskin nişancıyla vurup öldürdüler

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde silahlı bir kişinin halk otobüsünde 37 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Brezilya Federal Kara Yolu Polisinden yapılan açıklamada, Sao Gonçalo banliyösünü Rio de Janeiro şehir merkezine bağlayan köprü üzerinde otobüsteki 37 yolcuyu rehin alan silahlı kişinin, benzin döktüğü aracı ateşe vermekle tehdit ettiği belirtildi.

Polis memuru olduğunu iddia eden silahlı kişiyle emniyet güçleri arasında yerel saatle 05.30'dan bu yana pazarlık sürdürüldüğü, şimdiye kadar rehin alınan 6 kişinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Bir emniyet sözcüsü de yerel Globo TV'ye verdiği demeçte, herhangi bir özel talepte bulunmayan silahlı kişinin "psikolojik sorunları varmış" gibi göründüğünü söyledi.

Köprüde trafik iki yönlü dururken yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu.

Olay yeri yakınına da bir keskin nişancının yerleştirildiği kaydedildi.

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