Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

Brezilya'da Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülke genelinde toplam vaka sayısı 50 bin 36'ya yükselirken salgın sebebiyle 3 bin 331 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede tedavi edilenlerin sayısı ise 26 bin 573'e ulaştı.

Dün, ülkenin Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta ölü sayısının hızla artması nedeniyle Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.