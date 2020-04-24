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  3. Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bini geçti.

Brezilya'da Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülke genelinde toplam vaka sayısı 50 bin 36'ya yükselirken salgın sebebiyle 3 bin 331 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede tedavi edilenlerin sayısı ise 26 bin 573'e ulaştı.

Dün, ülkenin Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta ölü sayısının hızla artması nedeniyle Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.


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