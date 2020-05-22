Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8096
  • 7,4205
  • 380.274
  • 102809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Brezilya'da Kovid-19 tansiyonu düşmüyor
22 Mayıs 2020 Cuma 11:20 | Son Güncelleme:

Brezilya'da Kovid-19 tansiyonu düşmüyor

Brezilya'da Kovid-19 tansiyonu düşmüyor

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1188 artarak 20 bin 47'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bin 47’ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 18 bin 508 artışla 310 bin 921'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.


Memleket yolculuğu başladı... İstanbul'un çıkış noktaları kilitlendi
ABD'nin 'çekilme' kararı sonrası NATO'dan kritik toplantı
Sayı bu yıl 486 oldu! Türkiye zirvede yerini korudu
Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesapta
Trump ilk kez maske taktı! Basına bu zevki yaşatmak istemedim
Gaziantep'te bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Gaziantep'te bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

3 hafta entübe kalan 76 yaşındaki hasta immün plazma tedavisiyle iyileşti

Evde çocukları sıkıntıdan kurtaran 10 oyun