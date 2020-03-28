Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,451
  • 7,1898
  • 338.061
  • 88125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Ülkede son 24 saatte 15 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, vaka sayısı 3 bin 417'ye ulaştı.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

AA'nın aktardığı haberde, Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 92'ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 3 bin 417'ye ulaştı.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

Brezilya Kongresinin alt kanadı Milletvekilleri Meclisinde geçen hafta onaylanan ve ülkede "felaket durumu" ilan edilmesini içeren kararname, Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin video konferans yöntemiyle düzenlediği oturumda oy birliğiyle kabul edilmişti. 


Cumhurbaşkanlığından 'koronavirüs' sitesi

Cumhurbaşkanlığından 'koronavirüs' sitesi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Koca: 81 ilin İl Sağlık Müdürleriyle telekonferans üzerinden toplantı yaptık

Gençlik Merkezleri korumalı maske üretimine katkı sağlıyor