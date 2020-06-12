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  3. Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti
12 Haziran 2020 Cuma 09:12 | Son Güncelleme:

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1239 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 40 bin 919'a yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki COVID-19 vaka sayısı 30 bin 412 artarak 802 bin 828 olarak kaydedildi. Ülkede 345 bin 595 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticari merkezi Sao Paulo eyaleti, 162 bin 520 vaka ve 10 bin 145 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 363 kişinin ölümüne neden olan virüs, 75 bin 775 kişide görüldü.

Dünyada ABD'den sonra en çok COVID-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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