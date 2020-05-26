Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 bine dayandı
26 Mayıs 2020 Salı 09:34 | Son Güncelleme:

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 bine dayandı

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 bine dayandı

Brezilya'da koronavirüs (Corona virüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 807 artarak 23 bin 473'e yükseldi.

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 807 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 473'e yükseldi

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 807 artarak 23 bin 473'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 11 bin 687 artışla 374 bin 898'e ulaştı.

COVID-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyaya da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.


Nokta atışıyla vuruldular... Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
Tüm dünyaya çağrıda bulundular: Tarihin en büyük felaketi olur
Zeynep cinayetinde kahreden detay! Öldürülmeden iki hafta önce...
Libya'da darbeci Hafter'e bir şok daha
Tarihe geçti... Koronavirüs hastasına uygulandı
Sulama kanalından çıkan kurt yavrularını görenler şaşırdı

Sulama kanalından çıkan kurt yavrularını görenler şaşırdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ebru Şallı'dan yürek burkan mesaj: Melek bahçemden mutlu bayramlar