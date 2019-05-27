Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0698
  • 6,8042
  • 250.885
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Brezilya'da hapishanede kavga: 15 ölü

Brezilya'da hapishanede kavga: 15 ölü

Brezilya'da hapishanede kavga: 15 ölü

Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan kavgada en az 15 kişi öldü.

Eyalet hapishanelerinden sorumlu yetkili Albay Marcus Vinicius Oliveira de Ameida, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi yerleşkesinde, ziyaret saatinde mahkumlar arasında çıkan kargaşa ve kavganın 15 kişinin ölümüyle sonuçlandığını belirtti. 

Güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini ifade eden Oliveira de Ameida, durumun kontrol altına alındığını, polis helikopterlerinin cezaevi yerleşkesi üzerinde tedbir amaçlı uçuşlarını sürdürdüğünü kaydetti.      
Olaylar sırasında hapishaneden herhangi bir firar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.      
Anisio Jobim Cezaevi'nde, 2017'nin ocak ayında çıkan ayaklanmada 56 hükümlü yaşamını yitirmiş, çok sayıda mahkum kargaşadan faydalanarak firar etmişti. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Genç şarkıcının kardeşi oyuncu oluyor
Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?
Şarkıcı Moby Natalie Portman'dan özür diledi
İsmail de köyden ev aldı!
Tolgahan Sayışman oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

O İlimizde 600 Ton Taşla Yapıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye, Rusya'yla S-500 üretimine katılacak

Temmuzda, tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri 53 ila 223 lira artacak