Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan muhabire sert yanıt: Yüzüne yumruk atmak istiyorum!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisine soru soran muhabire tepki göstererek, "Yüzüne yumruk atmak istiyorum, tamam mı?" diyerek cevap verdi.

AA'nın Fox News'ten aktardığı habere göre, Bolsonaro, düzenlediği basın toplantısında eşi Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına gönderilen para hakkında soru soran muhabire, ‘’Yüzüne yumruk atmak istiyorum, tamam mı?’’ diyerek cevap verdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Jair Bolsonaro'nun oğlunun eski yardımcısı Fabricio Queiroz'nun 2011 ve 2018 yılları arasında Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına yaklaşık 9 bin 800 dolar gönderdiği iddia ediliyor.



Queiroz'un Rio de Janeiro'nun yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.