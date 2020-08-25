Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,382
  • 8,7259
  • 457.913
  • 1108.44
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan muhabire sert yanıt: Yüzüne yumruk atmak istiyorum!
25 Ağustos 2020 Salı 00:44 | Son Güncelleme:

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan muhabire sert yanıt: Yüzüne yumruk atmak istiyorum!

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan muhabire sert yanıt: Yüzüne yumruk atmak istiyorum!
AA

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eşinin hesabına gönderilen parayla ilgili soru soran muhabire yumruk atmak istediğini belirterek, tepki gösterdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisine soru soran muhabire tepki göstererek, "Yüzüne yumruk atmak istiyorum, tamam mı?" diyerek cevap verdi.

AA'nın Fox News'ten aktardığı habere göre, Bolsonaro, düzenlediği basın toplantısında eşi Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına gönderilen para hakkında soru soran muhabire, ‘’Yüzüne yumruk atmak istiyorum, tamam mı?’’ diyerek cevap verdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Jair Bolsonaro'nun oğlunun eski yardımcısı Fabricio Queiroz'nun 2011 ve 2018 yılları arasında Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına yaklaşık 9 bin 800 dolar gönderdiği iddia ediliyor.

Queiroz'un Rio de Janeiro'nun yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

'Toplu ulaşıma kademeli mesai'
Libya'da ateşkes ilan edilmişti: Başbakan Serrac'tan kabine revizyonu çağrısı
İletişim Başkanlığından 'Kızıl Elma' marşı
El emeğiyle gelen ilk maaş gururu
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan muhabire sert yanıt: Yüzüne yumruk atmak istiyorum!
Alen Markaryan'dan Beşiktaş-PAOK maçı öncesi çarpıcı yorum

Alen Markaryan'dan Beşiktaş-PAOK maçı öncesi çarpıcı yorum

Lokman Hekim'in şifa kaynağı dediği besin kızılcı&#

Lokman Hekim'in şifa kaynağı dediği besin kızılcığın faydaları

Suçluların garip sabıka fotoğrafları

Suçluların garip sabıka fotoğrafları

23 Ağustos tarihli reyting sonuçları yayında!

23 Ağustos tarihli reyting sonuçları yayında!