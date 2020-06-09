Brezilya artık sayı vermeyecek

Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadarki toplam vaka ve ölüm sayılarını internet sitesinden kaldırmakla kalmadı, bundan sonra da bu verileri açıklamayacaklarını duyurdu. Bolsonaro, toplam sayıların şu anki resmi yansıtmadığını savundu. Brezilya, ABD ve İngiltere’den sonra Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı üçüncü ülke. Ülkede 35 bin 930 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 672 bin 846 kişi entegre oldu.