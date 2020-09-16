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  • Brexit'i ihlal edecek! Boris Johnson'ın 'Beka Yasası' ilk oylamadan geçti
16 Eylül 2020 Çarşamba 02:49 | Son Güncelleme:

Brexit'i ihlal edecek! Boris Johnson'ın 'Beka Yasası' ilk oylamadan geçti

Brexit'i ihlal edecek! Boris Johnson'ın 'Beka Yasası' ilk oylamadan geçti

İngiltere'de hükümetin, AB ile varılan Brexit Anlaşması'nı tek taraflı değiştirecek ‘İç Piyasalar Yasa Tasarısı' parlamentodaki ilk oylamayı geçti.

Brexit Anlaşması’nı tek taraflı değiştirecek ‘İç Piyasalar Yasa Tasarısı’ anlaşmasına göre Kuzey İrlanda ile kara sınırı paylaşan AB üyesi İrlanda arasında ticari mal dolaşımı sınır kapıları olmadan yapılacak. Ancak Kuzey İrlanda ile ticaret bazı sınırlamalara tabi olacak. Bunun Birleşik Krallık’ın birliğini tehdit ettiğini iddia eden Boris Johnson, İngiltere’nin egemenliğine önem veren herkesten tasarı için destek istemişti.

AİHS’DEN GERİ ADIM ATACAKLAR

İngiltere hükümeti, ulusal insan hakları mevzuatında değişiklik yaparak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bazı maddelerinden geri adım atma hazırlığı yapıyor. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu değişiklikler, göçmenler ve mültecilerin daha hızlı ve kolay sınır dışı edilebilmesini ve ülke dışında görev yapan İngiliz askerleri hakkında dava açmanın zorlaşmasını sağlayacak.

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