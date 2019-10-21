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  3. Brexıt'i ertelemeye zorlanan Boris'ten mektup hamlesi

Brexıt'i ertelemeye zorlanan Boris'ten mektup hamlesi

Brexıt'i ertelemeye zorlanan Boris'ten mektup hamlesi

Sürpriz bir önergeyle vekiller tarafından Brexit’i tekrar erteletmeye zorlanan İngiltere Başbakanı, AB’ye bir mektup yazarak “Bunu yapmayın” dedi. 

Göreve geldiği günden bu yana Avrupa Birliği’nden (AB) Brexit için erteleme talep etmeyeceğini açıklamış olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, cumartesi günü değişiklik önergesi için yapılan parlamento oylamasını kaybetmesi nedeniyle Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’ı akşam saatlerinde aradı ve erteleme talebi mektubunu ileteceğini bildirdikten sonra iki ayrı resmi mektup yazdı. İki kısa paragraf ile son derece resmi, soğuk ve teknik ifadelerle yazılmış olan ilk mektupta İngiltere’nin AB’den 1 Ocak 2020’ye kadar erteleme talebini ileten Johnson, mektubunu “İngiltere Başbakanı” diyerek bitirdi ancak altına imzasını atmadı. Daha samimi ve kişisel ifadeler ile iki sayfa uzunluğunda kaleme alınan ikinci mektupta ise Johnson, Tusk’a hitaben bu ertelemenin ülkesine verilmesinin bir hata olacağını ve şahsen kendisinin böyle bir erteleme talep etmediğini belirtti. Jonhson imzaladığı bu mektubun kopyasını Komisyon Başkanı Jean Cluade Juncker ve 27 AB devlet liderine de gönderdi. 

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