Brexit'e ezici onay

DEĞİŞMESİ ÇOK ZOR

Anlaşma bundan sonra Brexit karşıtlarının çoğunlukta olduğu Lordlar Kamarası’na gelecek. Ancak parlamentodaki çoğunluğa sahip olan Johnson’ın çıkacak olumsuz bir kararı veto etme hakkı var. Ayrılık anlaşması hükümetin geçiş dönemini 2020’den uzağa ertelemesini engelleyecek. Kraliçe’nin onayıyla Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşecek.