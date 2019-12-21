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Brexit'e ezici onay

Brexit'e ezici onay

12 Aralık’taki seçimden zaferle çıkan ve 650 üyeli parlamentoda 365 sandalyeyle çoğunluğu elde eden İngiltere Başbakanı Johnson’un AB ile vardığı ayrılık anlaşması (Brexit) dün parlamentonun Avam Kamarası’nda yapılan oylamada ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Anlaşmaya 358 ‘Evet’ 234 ‘Hayır’ oyu verildi.

DEĞİŞMESİ ÇOK ZOR 

Anlaşma bundan sonra Brexit karşıtlarının çoğunlukta olduğu Lordlar Kamarası’na gelecek. Ancak parlamentodaki çoğunluğa sahip olan Johnson’ın çıkacak olumsuz bir kararı veto etme hakkı var. Ayrılık anlaşması hükümetin geçiş dönemini 2020’den uzağa ertelemesini engelleyecek. Kraliçe’nin onayıyla Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşecek.


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