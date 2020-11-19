Brexit müzakerelerine Kovid-19 nedeniyle zorunlu ara

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, sosyal medya hesabından, İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelere ara verildiğini bildirdi.

Barnier, "Ekibimdeki müzakerecilerden birinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. İngiltere'nin Brexit Müzakerecisi David Frost ile bizim seviyemizdeki müzakereleri kısa bir süre askıya almaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Frost, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Durum hakkında Michel Barnier ile yakın temas halindeyim. Öncelikli olan ekiplerimizin sağlığıdır. Acil yardım ve destekleri için AB Komisyonuna teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

- BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.