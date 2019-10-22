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  3. Brexit anlaşmasıyla ilgili önerge reddedildi

Brexit anlaşmasıyla ilgili önerge reddedildi

Brexit anlaşmasıyla ilgili önerge reddedildi

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.

Hükümetin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi 308'e karşı 322 oyla reddedildi.

Bu sonucun ardından Başbakan Boris Johnson Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısının Avam Kamarası'ndaki ilerleyişini durduracağını açıkladı.

Tasarı bu akşam yapılan ilk oylamada milletvekillerinin onayını almıştı.  (AA)

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