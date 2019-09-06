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  3. Brad Pitt'ten Jolie ile ayrılık sonrası itiraf: 18 ay alkol  tedavisi gördüm

Brad Pitt'ten Jolie ile ayrılık sonrası itiraf: 18 ay alkol  tedavisi gördüm

Brad Pitt'ten Jolie ile ayrılık sonrası itiraf: 18 ay alkol  tedavisi gördüm

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, Angelina Jolie ayrılığının ardından yaşadıklarını, ilk kez ve son derece samimi bir şekilde anlattı.

New York Times gazetesine röportaj veren 55 yaşındaki aktör, Jolie ile ayrıldıktan sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için Adsız Alkolikler Derneği’ne üye olduğunu anlattı. Pitt, bu süreçte yaklaşık bir buçuk yıl alkolizm tedavisi gördüğünü söyledi. Pitt, “İşlerim düşündüğümden çok daha iyi gitti, istediğim her şeye sahiptim ama bu yetmedi, o yüzden içmeye başladım. Sonradan fark ettim ki alkol sadece bizim kötü taraflarımızı ortay çıkarıyor, bu yüzden alkollüyken kimseyi yargılayamıyorsunuz” dedi. 

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