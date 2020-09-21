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  • Botvana'da yaşanan fil ölümlerinin nedeni siyanobakteriler olduğu tespit edildi
21 Eylül 2020 Pazartesi 17:27 | Son Güncelleme:

Botvana'da yaşanan fil ölümlerinin nedeni siyanobakteriler olduğu tespit edildi

Botvana'da yaşanan fil ölümlerinin nedeni siyanobakteriler olduğu tespit edildi
AA

Dünyanın en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapan Botvana'da, art arda yaşanan fil ölümlerinin nedeninin su kaynaklarında oluşan siyanobakteriler olduğu belirtildi.

Botvana'da bu yıl itibarıyla 300'den fazla fil aniden hayatını kaybetti. Peş peşe gerçekleşen ölümleri inceleyen ekipler, fillerin ölümünden su kaynaklarında organik kirlenme sonucu ortaya çıkan siyanobakterilerin sorumlu olduğunu belirledi.

AA'da yer alan habere göre, Botsvana Vahşi Yaşam ve Doğal Parklar Departmanı Direktörü Cyril Taolo, çevredeki diğer canlı türlerinin toksik sudan etkilenmediğini kaydetti.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Taolo, bakteri türünün diğer canlılarda niçin ölüme yol açmadığını henüz belirleyemediklerini söyledi.

SU GÖLETLERİNİN ETRAFINDA ÖLDÜLER

330 filin öldüğünü belirten Taolo, ölümlerin hepsinin mevsimsel su göletlerinin etrafında yaşandığına dikkati çekti.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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