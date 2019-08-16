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  3. Bot gezisi faciaya dönüştü! Başını ve bacaklarını kurtarabildi

Bot gezisi faciaya dönüştü! Başını ve bacaklarını kurtarabildi

Bot gezisi faciaya dönüştü! Başını ve bacaklarını kurtarabildi

Filipinler'de bir timsah ailesiyle birlikte bot gezisinde olan çocuğu bottan düşerek yedi. Baba, oğlunun sadece başını ve bacaklarını kurtarabildi.

Filipinler’in Balabac adasında bir aile, nehirde botla ilerlerken timsah saldırısına uğradı. Timsah, botun önünde bulunan 10 yaşındaki çocuğu kaparak bottan suya çekti ve ailesinin gözü önünde yedi. Yerel yetkili Jovic Pabello konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2015’ten beri timsah saldırısının olmadığı bir yıl geçirmediklerini belirtti. Geçtiğimiz Şubat ayında, yine aynı bölgede bir balıkçı, timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

DHA

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