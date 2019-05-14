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Bosna Hersek'teki sel hayatı olumsuz etkiledi

Bosna Hersek'teki sel hayatı olumsuz etkiledi

Bosna Hersek'in kuzey ve orta kesiminde etkili sağanak nedeniyle nehirler taştı, vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Bosna Hersek'te iki gündür etkili sağanağın neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde etkili sağanak dolayısıyla Bosna, Una ve Sana nehirleri taştı, yer yer heyelanlar meydana geldi.

Bihac, Cazin, Sanski Most, Banja Luka, Prijedor, Maglaj, Teslic gibi nehir kıyısına kurulu şehirlerde ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda vatandaş tedbir amacıyla geceyi dışarı geçirdi.

Prijedor şehrinde 200'den fazla evin hasar gördüğü açıklanırken, Maglaj ve Sanski Most kentlerinde de "doğal afet durumu" ilan edildi.

Öte yandan, taşkınlar nedeniyle bazı şehirler arası yollar da ulaşıma kapandı. Banja Luka, Teslic, Celinac, Novi Grad ve Laktasi'de eğitime ara verildi.

Meydana gelen sel ve heyelanlarda can kaybı yaşanmazken, sağanağın gün içinde etkisini azaltacağı bildirildi.

Bosna Hersek'te son olarak Mayıs 2014'te yaşanan ve "yüzyılın en büyük doğal afeti" olarak nitelendirilen selde onlarca insan hayatını kaybetmiş, 20 bine yakın ev hasar görmüştü.

(AA)

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