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  3. Boşanma duruşması öncesi karısına dehşeti yaşattı! Saniye saniye kaydedildi

Boşanma duruşması öncesi karısına dehşeti yaşattı! Saniye saniye kaydedildi

Boşanma duruşması öncesi karısına dehşeti yaşattı! Saniye saniye kaydedildi

Çin´de bir adam, boşanma duruşmasından önce motoruyla karısını ezmeye çalıştı. Kadına çarpan saldırgan koca ardından bir otomobile çarptı. Kaza sonrası ayağa kalan adam ardından kadına palayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Guangdong eyaletine bağlı Fogang ilçesinde meydana geldi. Boşanma duruşmasına giden bir adam, motoruyla arkadan karısına çarptı. Kadın, bir süre havada uçtuktan sonra ağaca çarpıp durabildi. Adam ise motoruyla bir otomobile arkadan vurarak durabildi. Bununla yetinmeyen adam, palayla kadına saldırmaya çalıştı. Kadın, etrafındaki insanların yardımıyla adamın elinden kurtuldu.

Olay yerine hemen polis çağırıldı ve adam gözaltına alındı. Kadın, hafif yaralanmalar sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

(DHA)

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