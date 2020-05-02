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  3. Boris Johnson'ın yeni doğan bebeğinin adını duyurdu

Boris Johnson'ın yeni doğan bebeğinin adını duyurdu

Boris Johnson'ın yeni doğan bebeğinin adını duyurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds, sosyal medya hesabından yeni doğan bebeklerine Wilfred Lawrie Nicholas Johnson adını verdiklerini duyurdu.

Johnson’ın nişanlısı Symonds, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bebeğin isminin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson olduğunu duyurdu.

‘ANNESİ DE BABASI DA KORONAVİRÜSLE SAVAŞTI’

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Semptomları süren Johnson, yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra nişanlısı Carrie Symonds’un da virüse yakalandığı duyurulmuştu. Johnson, daha sonra taburcu edilmişti.


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