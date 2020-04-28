Boris Johnson'ın başına gelmese anlamayacaktı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 günlük Kovid-19 tedavisinin arından dün işbaşı yaptı. Başbakanlık konutu önünde basın toplantısı düzenleyen Johnson, açıklamasında şunları söyledi:

3 MART 2020



SAVAŞ MÜCADELESİ GİBİ



“İstediğimden uzun süre uzak kaldığım için üzgünüm. Bu İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğümüz en büyük mücadele. Pik noktasını geçtiğimizi gösteren gerçek işaretler var. Ancak salgının ikinci kez yükselmesi riskini de kabul etmeliyim.

27 NİSAN 2020

ÇABALARI ÇÖPE ATAMAYIZ



Sağlık Sistemi’nin çökmesini engellemek olarak belirlediğimiz ilk görevi tamamlamanın eşiğindeyiz. Sosyal mesafeyi korumanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çabalarımız çöpe atmayı ve salgının yeniden yükselmesi riskini reddediyorum.”

Johnson’ın dün yaptığı açıklama akıllara 3 Mart tarihli konuşmasını getirdi. Johnson, koronavirüse yakalanmadan önce virüsün insanlarla selamlaşırken tokalaşmasına engel olmayacağını söylemişti. Johnson ayrıca korona hastalarının tedavi edildiği hastaneye yaptığı ziyaret sırasında da herkesle el sıkıştığını belirtmişti.