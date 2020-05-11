Boris Johnson'dan dikkat çeken rapor: En kötü senaryo bu

İngiltere'den koronavirüs salgınına ilişkin kritik açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına uzun vadeli çözümün aşı olacağını ama bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyebileceğini de vurguladı. Johnson aşı için “Bir atılım umuyoruz, ama umut bir plan değildir. Aşı veya tedavi bir yıldan uzun sürebilir. Gerçekten de en kötü senaryoda aşıyı hiçbir zaman bulamayabiliriz” ifadelerini kullandı.

"BU KISA SÜRELİ BİR KRİZ DEĞİL"

Koroanvirüs salgını tedbirleriyle uzun vadede yaşamak zorunda kalınacağını ifade eden Johnson, “Bu kısa süreli bir kriz değil. Kovid-19 periyodik salgınlara neden olması muhtemel” dedi. Başbakan yakın gelecekte büyük salgın dalgalar olabileceğini belirtirken virüsün insan hayatında uzun süre kalabileceğini ifade etti.

"İKİ UMUT VAAT EDEN AŞI PROGRAMI"

Uzun vadeli çözümün aşı veya ilaç tedavisi olduğunu ifade eden Johnson, “Bu nedenle, Oxford Üniversitesi ve Imperial College tarafından dünyanın en umut verici aşı geliştirme programlarından ikisine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

(DHA)

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